Коханивского начали судить за хулиганство

Святошинский суд отправил его под ночной домашний арест.

Святошинский районный суд Киева 28 февраля провел подготовительное заседание в деле против лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, на котором ему была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста без ношения браслета до 28 апреля.

Об этом сообщается на сайте "Судовая власть Украина".

Коханивского обвиняют по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство) в связи применением оружия во время драки с националистом Русланом Качмалой (Рэм) возле станции метро "Академгородок" в Киеве .

Заслушав позиции обеих сторон, суд пришел к выводу о соответствии обвинительного акта требованиям Уголовного процессуального Украины и возможности перехода к стадии судебного разбирательства.

Одновременно суд признал присутствие рисков ненадлежащего исполнения обвиняемым процессуальных обязанностей, давления на потерпевшего, свидетелей, совершения другого уголовного преступления, поэтому было принято решение о мере пресечения.

22 октября Коханивский открыл стрельбу посреди улицы по Качмале и был обезврежен полицейским, который случайно оказался на месте.