Порошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийство

Любовь Кушинская выйдет на свободу после 20 лет заключения.

Порошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийство
Любовь Кушинская

Президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которая была приговорена к пожизненному заключению за убийство двух человек.

Об этом сообщил депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский в Фейсбуке.

"Через 20 (двадцать) лет 2 (два) месяца и 5 (пять) дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точней в марте 2018 года, а точней через пару недель. Это стало возможным благодаря невероятным усилиям очень профессиональных адвокатов Андрею Федуру и Зое Ярош, желанию экспертов-криминалистов разобраться во всей этой мутной истории, не без помощи полиграфологов, которые больше 3 суток провели в колонии с Любой в надежде установить истину, которой пошел третий десяток. Поверьте, пройти все эти круги ада было довольно сложно", - написал он.

По словам нардепа, Кушинская была осуждена незаконно и отказывалась признать вину, как того требует процедура прошения о помиловании.

"Люба никого не убивала. Я лично нашел и некоторых судей, которые слушали это дело, прокуроров, которые обвиняли Любу, других свидетелей, поговорил с журналистами и т.д...", - отметил Грановский.

Нардеп рассказал, что лично обратился с прошением к президенту и в комиссию по помилованию. Он также подготовил экспертные заключения, которые доказывали, что имеющиеся материалы уголовного дела не давали ни возможности, ни права судьям вынести обвинительный приговор.

В 1997 году Любовь Кушинскую обвинили в убийстве двух мужчин. По словам женщины, ее приговор "заказал" близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег. Она - единственная в Украине женщина, которую приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление против Украины, для продолжения процесса обмена пленными.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Еврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕСЕврокомиссия предупредила Венгрию и Польщу о возможном сокращении выплат ЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в УкраинуПорошенко призвал обеспечить дополнительный контроль за въездом граждан РФ в Украину
Порошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долгаПорошенко: Украина будет требовать ареста активов "Газпрома" в случае неуплаты долга
Порошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском судеПорошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском суде
Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - ПорошенкоБезвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко
Порошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборахПорошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборах
Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествоватьПорошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+
Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влиянияПорошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния
Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФПорошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ
Порошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложниковПорошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложников
Последние новости
Подгружаем последние новости