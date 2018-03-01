Порошенко помиловал женщину, пожизненно осужденную за двойное убийство

Любовь Кушинская выйдет на свободу после 20 лет заключения.

Президент Петр Порошенко помиловал Любовь Кушинскую, которая была приговорена к пожизненному заключению за убийство двух человек.

Об этом сообщил депутат от Блока Петра Порошенко Александр Грановский в Фейсбуке.

"Через 20 (двадцать) лет 2 (два) месяца и 5 (пять) дней Любовь Кушинская узнала, что скоро освободится, а точней в марте 2018 года, а точней через пару недель. Это стало возможным благодаря невероятным усилиям очень профессиональных адвокатов Андрею Федуру и Зое Ярош, желанию экспертов-криминалистов разобраться во всей этой мутной истории, не без помощи полиграфологов, которые больше 3 суток провели в колонии с Любой в надежде установить истину, которой пошел третий десяток. Поверьте, пройти все эти круги ада было довольно сложно", - написал он.

По словам нардепа, Кушинская была осуждена незаконно и отказывалась признать вину, как того требует процедура прошения о помиловании.

"Люба никого не убивала. Я лично нашел и некоторых судей, которые слушали это дело, прокуроров, которые обвиняли Любу, других свидетелей, поговорил с журналистами и т.д...", - отметил Грановский.

Нардеп рассказал, что лично обратился с прошением к президенту и в комиссию по помилованию. Он также подготовил экспертные заключения, которые доказывали, что имеющиеся материалы уголовного дела не давали ни возможности, ни права судьям вынести обвинительный приговор.

В 1997 году Любовь Кушинскую обвинили в убийстве двух мужчин. По словам женщины, ее приговор "заказал" близкий ей человек, который задолжал ей крупную сумму денег. Она - единственная в Украине женщина, которую приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, ранее Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление против Украины, для продолжения процесса обмена пленными.