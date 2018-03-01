В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти экипажей полиции
В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти полицейских экипажей, все они сосредоточены в одном месте.
Об этом сообщает корреспондент
По словам корреспондента, примерно 20 полицейских экипажей стоят на Парковой аллее в направлении с аллеи до улицы Грушевского. Еще 5 авто стоят на парковке возле стадиона им. Лобановского.
На вопрос журналиста о причине такого скопления полицейских, правоохранители не ответили.
Отметим, на улице Грушевского в Киеве находится Камибнет Министров и Верховная Рада Украины.
Сегодня Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ.
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Политика
01.03.2018 13:12