В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти экипажей полиции

В правительственном квартале Киева дежурит более 20-ти полицейских экипажей, все они сосредоточены в одном месте.

Об этом сообщает корреспондент УНН.

По словам корреспондента, примерно 20 полицейских экипажей стоят на Парковой аллее в направлении с аллеи до улицы Грушевского. Еще 5 авто стоят на парковке возле стадиона им. Лобановского.

На вопрос журналиста о причине такого скопления полицейских, правоохранители не ответили.

Отметим, на улице Грушевского в Киеве находится Камибнет Министров и Верховная Рада Украины.

Сегодня Рада рассмотрит назначение нового главы НБУ.