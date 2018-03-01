Гонтарева призвала Раду утвердить Смолия главой НБУ

Смена главы НБУ может быть рассмотрена на следующей пленарной неделе.

?Гонтарева призвала Раду утвердить Смолия главой НБУ
Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Глава Национального банка Валерия Гонтарева возмущена отсутствием голосования в Верховной Раде за ее увольнение и назначение Якова Смолия.

Об этом она сообщила в четверг журналистам, передает FinClub.

"Сколько это может продолжаться! 10 месяцев меня не могут уволить, сегодня я приехала, чтобы сделать отчет в Верховной Раде, но мне сказали, что голосования не будет", - заявила она.

Гонтарева выразила возмущение тем, что депутаты не могут договориться по ряду кадровых вопросов.

Она также сообщила, что вероятнее всего смена главы НБУ может быть рассмотрена на следующей пленарной неделе и призвала депутатов перестать откладывать этот вопрос и утвердить Якова Смолия главой Нацбанка.

Напомним, сегодня Рада должна была рассмотреть увольнение Гонтаревой с должности главы НБУ, заслушать ее отчет и рассмотреть назначение Смолия. Однако, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что в Раде не хватает голосов за назначение Смолия, и поэтому этот вопрос будет отложен.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес кандидатуру Смолия на должность главы НБУ, а 5 февраля профильный комитет Рады рекомендовал парламенту уволить Гонтареву и назначить вместо нее Смолия.

Смолий работает замглавы Нацбанка с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.


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