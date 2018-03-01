Большая палата Верховного Суда присудила почти 100 тис грн. ущерба заявителю в ЕСПЧ

Истец был принудительно помещен в психиатрическую больницу.

Большая палата Верховного Суда присудила сумму моральной компенсации в размере 99 тыс грн. заявителю в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщается на странице Верховного Суда в Facebook.

Речь идет о деле «I. N. v UKRAINE». Почти 18 лет назад по просьбе прокурора истец был вывезен из дома психиатрической бригадой в сопровождении милиционеров, обследован врачами и принудительно госпитализирован в психбольницу.

Причиной стали возмутительные жалобы прокурору, которые истец писал в агрессивной форме через длительное выполнение, по его мнению, обязанности раскрыть кражу, за которую истца уволили с работы.

За 9 месяцев он сменил 3 психиатрические больницы. Лишь один из периодов принудительного помещения и содержания в психбольнице был признан судами незаконным.

Европейский суд по правам человека признал весь период госпитализации истца противоречащим пункту 1 статьи 5 Конвенции по правам человека, а присуждение на национальном уровне моральной компенсации в размере 2 тыс грн. - нарушением пункта 5 этой статьи.

Большая Палата Верховного Суда отменила судебные решения в части, которые не соответствовали решению Европейского суда по правам человека, и присудила возмещение морального вреда в размере, о котором просил истец.

Напомним, Верховный Суд в новом составе начал работу 15 декабря прошлого года.