Суд разрешил заочное расследование против Поклонской

Ее обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса.

Суд разрешил заочное расследование против Поклонской
Наталья Поклонская
Фото: 24smi.org

Апелляционный суд Киева 28 февраля отказал в открытии производства по жалобе адвокатов депутата Госдумы РоSSии Натальи Поклонской на решение Печерского суда от 20 сентября 2017 года о специальном (заочном) досудебном расследовании против их подзащитной.

Об этом говорится на сайте Апелляционного суда.

Поклонской вменяют ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 ч.1 ст.109 (захват государственной власти), ч.4 ст.28 ч.3 ст.110 (сепаратизм), ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса.

Напомним, Наталья Поклонская - бывший украинский прокурор, которая перешла на сторону оккупанта в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была избрана в Госдуму РФ.


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