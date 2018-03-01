Депутаты Бундестага потребовали от правительства ФРГ объяснений в связи с атаками роSSийских хакеров

Немецкие депутаты обсудят взлом сети правительства ФРГ.

В Бундестаге состоится специальное заседание профильного комитета, посвященное взломе сети правительства Германии.

Об этом сообщает DW.

По данным источников агентства, хакерская атака длилась до 28 февраля.

"Успешная кибератака четко указывает, что цифровые сети правительства недостаточно защищены. Поскольку эти сверхважные данные, такая ситуация неприемлема", - подчеркнул представитель комитета Мануэль Геферлин (Manuel H?ferlin).

На собрании ожидают представителей министерств внутренних дел, обороны и иностранных дел ФРГ, а также госслужб по вопросам цифровой безопасности, которые должны дать депутатам разъяснения.

Спикер по вопросам IT фракции социал-демократов Йенс Циммерманн (Jens Zimmermann) в Twitter призвал федеральное правительство предоставить Бундестагу полную информацию по кибератакам. С аналогичным призывом выступили и во фракции Зеленых. Заместитель главы последней, Константин фон Нотц (Konstantin von Notz) ожидает, что правительство разъяснит, какие данные оказались под атакой и "насколько плоха ситуация с IT-безопасностью в стране".

Как стало известно накануне, хакеры APT28 проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн" (IVBB), используемую Ведомством федерального канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, на которые осуществлена атака, которая считались особенно надежно защищенными от нападений извне.