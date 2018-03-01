Мэр Днепра уволил своего зама Епифанцеву из-за провокационных высказываний об украинском языке

"Публичные рассуждения чиновника о статусе государственного языка, как минимум, ссорят между собой жителей громады".

Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего заместителя Светлану Епифанцеву. Об этом говорится в соответствующем распоряжении №1-28/2-РК от 28 февраля.

Согласно документу, Епифанцева уволена по соглашению сторон.

Филатов подчеркнул, что благодарен бывшей заместительнице за помощь в создании коалиции в горсовете. Однако, после истории с публичным скандалом о статусе украинского языка, он принял решение об ее увольнении.

"Дело в том, что, по-моему глубокому убеждению, государственные чиновники не имеют права вести себя так, как вела себя госпожа Епифанцева. Поверьте, каждый человек имеет право на личное мнение. Но вот только чиновник это мнение должен высказывать на... кухне, а не во всеуслышание", - написал Филатов в Фейсбуке.

"Таким как Епифанцева, почувствовавшим себя неприкасаемыми, невдомёк, что публичные рассуждения чиновника о статусе государственного языка, как минимум, ссорят между собой жителей территориальной громады, а как максимум - нарушают хрупкую стабильность в стране. Поэтому мои подчинённые (любые) не будут рассуждать во всеуслышание о языковой политике, о том, какое в Киеве плохое правительство, а также давать оценки руководителям государства. Вы принципиальные? Увольняйтесь. Идите в политику. Или в активисты. А не плюйтесь ядом из тёплых кабинетов мэрии", - добавил мэр.

Напомним, в январе 2016 года Борис Филатов предложил главе днепропетровской городской организации "Оппоблока" Епифанцевой стать его заместителем. Она согласилась и была назначена на должность и.о. заммэра по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета. Епифанцева долгое время была одним из ближайших соратников Александра Вилкула - соперника Филатова на выборах мэра.

Накануне Епифанцева опубликовала в Фейсбуке пост о том, что в городе закрыли один из кинотеатров из-за низкой посещаемости. Причиной, по ее словам, послужил запрет роSSийских фильмов и показ иностранных только на украинском языке.