Министр обороны Молдовы настаивает на модернизации и перевооружении армии по стандартам ЕС и НАТО

"Любая армия должна быть, прежде всего, хорошо вооружена, а не только оснащена перевязочным материалом".

Министр обороны Молдовы настаивает на модернизации и перевооружении армии по стандартам ЕС и НАТО
Еуджен Стурзо
Фото: Totul.md

Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза будет и впредь настаивать на модернизации и перевооружении Национальной армии по стандартам ЕС и НАТО.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя решение президента Игоря Додона включить в повестку дня Высшего Совета безопасности вопрос о целесообразности оснащения армии "летальным оружием", передает "Укринформ".

"Я неоднократно публично заявлял о своем желании установить корректные институциональные отношения с администрацией президента Молдовы, при этом всегда буду реагировать на некорректное толкование деятельности Минобороны. Согласно обнародованным в СМИ заявлениям президента, в повестку дня Высшего Совета безопасности включен вопрос, связанный с моими утверждениями о необходимости возобновления процесса перевооружения армии", - написал Стурза.

Глава Минобороны выразил сожаление в связи с тем, что "президент, прежде чем включить в повестку дня вопрос о перевооружении армии, ссылается на спекулятивные данные СМИ, а не на достоверную информацию, которую глава государства может получить из первых уст от министра обороны".

"Любая армия должна быть, прежде всего, хорошо вооружена, а не только оснащена перевязочным материалом, а Национальная армия Молдовы проходит сегодня через сложный период модернизации и реформ. Надеюсь, что господин президент не хочет, чтобы у Молдовы была слабая, формальная армия. Я и впредь буду настаивать на реформировании армии, на ее модернизации и перевооружении, а также повышении профессионализма военнослужащих и эффективности их действий", - подытожил Стурза.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что включил в повестку дня Высшего Совета безопасности вопрос о "Национальной стратегии обороны, в частности, в связи с последними заявлениями министра обороны Еуджена Стурзы о необходимости приобретения летального оружия для Национальной армии".


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