Украина остается основной целью роSSийской пропаганды, - EU East StratCom Task Force
Прокремлевские СМИ продолжают настаивать на законности аннексии Крыма.
Украина спустя четыре года после событий Евромайдана и аннексии Крыма Россией остается основной целью прокремлевской дезинформации.
Об этом говорится в еженедельном обзоре СМИ, подготовленном оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force.
По данным East StratCom, основной месседж роSSийских СМИ состоит в том, что события в Украине были инициированы переворотом, поддержанным Западом, а не стали результатом разочарования украинского народа действиями тогдашнего президента Виктора Януковича, который после семи лет переговоров отказался подписать соглашение Украина-ЕС и прекратил деятельность в этом направлении в результате давления со стороны РоSSии.
Второй месседж прокремлевских СМИ состоит в том, что ответственность за убийство невооруженных протестующих в феврале 2014 года несет ответственность кто угодно, кроме Януковича и его правительства. При этом утверждается, что снайперам было поручено стрелять по протестующим тогдашним помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд или бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Это одна из самых распространенных тактик дезинформации: запутывать аудиторию с помощью противоречивых (и недоказанных) теорий заговора, отмечает East StratCom Task Force.
Третий месседж пропутинских СМИ касается незаконной аннексии Крыма и состоит в том, что Крым - территория РоSSии, что Крым был плавно отделен от Украины или что Крым просто "воссоединился" с Россией в 2014 году, хотя на самом деле РоSSия незаконно аннексировала украинский полуостров в нарушение международного права. Также утверждается, что санкции Запада, а не действия РоSSии, подрывают глобальную стабильность.
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Политика
01.03.2018 12:05