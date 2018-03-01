Украина остается основной целью роSSийской пропаганды, - EU East StratCom Task Force

Прокремлевские СМИ продолжают настаивать на законности аннексии Крыма.

Украина спустя четыре года после событий Евромайдана и аннексии Крыма Россией остается основной целью прокремлевской дезинформации.

Об этом говорится в еженедельном обзоре СМИ , подготовленном оперативной рабочей группе по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force.

По данным East StratCom, основной месседж роSSийских СМИ состоит в том, что события в Украине были инициированы переворотом, поддержанным Западом, а не стали результатом разочарования украинского народа действиями тогдашнего президента Виктора Януковича, который после семи лет переговоров отказался подписать соглашение Украина-ЕС и прекратил деятельность в этом направлении в результате давления со стороны РоSSии.

Второй месседж прокремлевских СМИ состоит в том, что ответственность за убийство невооруженных протестующих в феврале 2014 года несет ответственность кто угодно, кроме Януковича и его правительства. При этом утверждается, что снайперам было поручено стрелять по протестующим тогдашним помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторией Нуланд или бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Это одна из самых распространенных тактик дезинформации: запутывать аудиторию с помощью противоречивых (и недоказанных) теорий заговора, отмечает East StratCom Task Force.