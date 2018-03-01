Победа в Стокгольме добыта благодаря газовым контрактам 2009 года, - Власенко

Нардеп призвал извиниться перед Тимошенко.

Стокгольмский арбитраж заставил РоSSию выполнять контракт о транзите природного газа на основании этого контракта.

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко в интервью парламентским журналистам.

Он приветствовал решение Стокгольмского арбитража по контракту о транзите природного газа по территории Украины.

Напрдеп напомнил, что РоSSийская Федерация с 2010 года недоплачивала за объем газа, который должна прокачивать по территории нашего государства.

«Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж и заставил россиян выполнять контракт, который был подписан в Москве 19 января 2009 года », - отметил депутат.

К тому же, Сергей Власенко обратил внимание, что Стокгольмский арбитраж не принимает политически мотивированные решения, исходя из симпатий или антипатий, а лишь объясняет действующие контракты и выносит решение.

«Рассмотрев контракт о транзите природного газа по территории Украины, Стокгольмский арбитраж признал, что РФ его не выполняет. Суд обязал выполнить этот контракт в полном объеме и уплатить Украины в лице НАК «Нафтогаза» дополнительно 4, 6 млрд долл. США », - объяснил депутат от« Батькивщины ».

Парламентарий напомнил, что в один день, 19 января 2009, в Москве было подписано два контракта - о купле-продаже и о транзите сроком на 10 лет, по формульной цене и принципу «бери или плати».

По словам Сергея Власенко, именно благодаря этим контрактам одержана победа.

Политик обратился к президенту Петра Порошенко и к экс-президенту Виктору Ющенко с предложением извиниться перед лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко "за всю ту грязь, которая лилась в ее адрес в течение многих лет по подписанных газовых контрактов".

Он отметил, что именно благодаря контракту по транзиту, который был подписан в тот же день, «мы получили эту победу - Стокгольмский арбитраж заставил РФ выполнять этот контракт».

«Я понимаю, что в период Януковича его министр экономики Петр Порошенко не следил за выполнением этого контракта с роSSийской стороны. Так же Порошенко обеспечивал формирование высокой цены на газ по контракту купли-продажи. Но сегодня все мифы о газовых контрактах развеяны: нет никаких невыгодных контрактов, нет никаких контрактов, которые угрожают национальным интересам. Наоборот, контракт по транзиту природного газа по территории Украины обеспечит дополнительное поступление в государственный бюджет почти 5 млрд грн », - пояснил политик.