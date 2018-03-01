Победа в Стокгольме добыта благодаря газовым контрактам 2009 года, - Власенко

Нардеп призвал извиниться перед Тимошенко.

Победа в Стокгольме добыта благодаря газовым контрактам 2009 года, - Власенко
Фото: Alexander Prokopenko

Стокгольмский арбитраж заставил РоSSию выполнять контракт о транзите природного газа на основании этого контракта.

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко в интервью парламентским журналистам.

Он приветствовал решение Стокгольмского арбитража по контракту о транзите природного газа по территории Украины.

Напрдеп напомнил, что РоSSийская Федерация с 2010 года недоплачивала за объем газа, который должна прокачивать по территории нашего государства.

«Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж и заставил россиян выполнять контракт, который был подписан в Москве 19 января 2009 года », - отметил депутат.

К тому же, Сергей Власенко обратил внимание, что Стокгольмский арбитраж не принимает политически мотивированные решения, исходя из симпатий или антипатий, а лишь объясняет действующие контракты и выносит решение.

«Рассмотрев контракт о транзите природного газа по территории Украины, Стокгольмский арбитраж признал, что РФ его не выполняет. Суд обязал выполнить этот контракт в полном объеме и уплатить Украины в лице НАК «Нафтогаза» дополнительно 4, 6 млрд долл. США», - объяснил депутат от« Батькивщины ».

Парламентарий напомнил, что в один день, 19 января 2009, в Москве было подписано два контракта - о купле-продаже и о транзите сроком на 10 лет, по формульной цене и принципу «бери или плати».

По словам Сергея Власенко, именно благодаря этим контрактам одержана победа.

Политик обратился к президенту Петра Порошенко и к экс-президенту Виктору Ющенко с предложением извиниться перед лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко "за всю ту грязь, которая лилась в ее адрес в течение многих лет по подписанных газовых контрактов".

Он отметил, что именно благодаря контракту по транзиту, который был подписан в тот же день, «мы получили эту победу - Стокгольмский арбитраж заставил РФ выполнять этот контракт».

«Я понимаю, что в период Януковича его министр экономики Петр Порошенко не следил за выполнением этого контракта с роSSийской стороны. Так же Порошенко обеспечивал формирование высокой цены на газ по контракту купли-продажи. Но сегодня все мифы о газовых контрактах развеяны: нет никаких невыгодных контрактов, нет никаких контрактов, которые угрожают национальным интересам. Наоборот, контракт по транзиту природного газа по территории Украины обеспечит дополнительное поступление в государственный бюджет почти 5 млрд грн », - пояснил политик.

Отвечая на вопрос журналистов, как это решение может сказаться на ценах на газ, Сергей Власенко отметил: «К сожалению, сегодня вопрос цены на газ превратилась в большую спекуляцию. Если бы сегодня газ поставлялся в Украину по тем так называемым «кабальным газовым контрактом», то стоимость роSSийского природного газа была бы около 140-150 долл. США. Сейчас же людям продают украинский газ по 280 долл. Поэтому вопрос цены на газ - это вопрос огромной коррупции и точно не связан с контрактами и с решением Стокгольмского арбитража, а связано только с позорной антиукраинской политикой, которую сегодня проводит правительство и президент».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Крымскотатарского активиста осудили на два года условно за комментарий в фейсбукеКрымскотатарского активиста осудили на два года условно за комментарий в фейсбуке
В РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонииВ РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонии
Киев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в АнкареКиев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в Анкаре
Экс-канцлер Австрии подтвердил лоббирование интересов Украины за деньги в 2012-2013 годахЭкс-канцлер Австрии подтвердил лоббирование интересов Украины за деньги в 2012-2013 годах
Пенсионеры системы МВД получат повышенную пенсию с 1 января 2018 годаПенсионеры системы МВД получат повышенную пенсию с 1 января 2018 года
Вятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три годаВятрович заявил о 15 актах вандализма на украинских местах памяти в Польше за три года
54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС
"Выборы главы ЛНР" пройдут осенью 2018 года"Выборы главы ЛНР" пройдут осенью 2018 года
Путинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три годаПутинского байкера не пустили в Украину, запретив въезд на три года
Украинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободыУкраинца Захтея приговорили в Крыму к шести с половиной годам лишения свободы
Последние новости
Подгружаем последние новости