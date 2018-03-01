НАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде Киева
Служитель Фемиды подозревается в декларировании ложных данных.
Детективы Национального антикоррупционного бюро в четверг провели обыск в кабинете судьи Шевченковского районного суда Киева.
Об этом сообщается в фейсбуке суда.
Обыск санкционирован Соломенским райсудом в рамках досудебного расследования по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.
Шевченковский суд утверждает, что детективы НАБУ в ходе обыска изъяли вещи, разрешение на изъятие которых в определении не прописано.
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Политика
01.03.2018 12:03