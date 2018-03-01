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НАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде Киева Служитель Фемиды подозревается в декларировании ложных данных. Фото: nabu.gov.ua Детективы Национального антикоррупционного бюро в четверг провели обыск в кабинете судьи Шевченковского районного суда Киева . Об этом сообщается в фейсбуке суда. Обыск санкционирован Соломенским райсудом в рамках досудебного расследования по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса. Шевченковский суд утверждает, что детективы НАБУ в ходе обыска изъяли вещи, разрешение на изъятие которых в определении не прописано.

LB.ua

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