НАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде Киева

Служитель Фемиды подозревается в декларировании ложных данных.

НАБУ обыскало кабинет судьи в Шевченковском суде Киева
Фото: nabu.gov.ua

Детективы Национального антикоррупционного бюро в четверг провели обыск в кабинете судьи Шевченковского районного суда Киева.

Об этом сообщается в фейсбуке суда.

Обыск санкционирован Соломенским райсудом в рамках досудебного расследования по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Шевченковский суд утверждает, что детективы НАБУ в ходе обыска изъяли вещи, разрешение на изъятие которых в определении не прописано.


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