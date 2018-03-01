Убийцы на свободе и похороны по разрешению суда: каких сюрпризов ждать от поправок к Уголовному кодексу

Украинские СИЗО на данный момент забиты подозреваемыми, которые годами сидят за решеткой в ожидании окончания расследования по своим делам. Скоро ситуация может измениться, с 15 марта в стране вступают в силу «поправки Лозового» к Уголовному кодексу. Однако эксперты предупреждают, что эти поправки имеют и отрицательные моменты.

По мнению юристов и экспертов, при вступлении в силу данных поправок к Уголовному кодексу работа следственных органов и судов в стране окажется парализованной, сообщает Час Пик.

Поправка существенно сокращает сроки расследования дел. Особо тяжкие преступления должны быть расследованы в течение 18 месяцев, расследование дел средней тяжести обязаны закончить за 12 месяцев, а на мелкие преступления отводится 6 месяцев. Автор поправок считает, что ограничение сроков рассмотрения позволит прекратить затягивание дел в судах.

Многие эксперты считают, что отрицательная сторона этой поправки в том, что дело придется закрыть, если расследование не успеют завершить и человеку не предъявят подозрение. В таком случае, на воле могут оказаться многие преступники, совершившие особо тяжкое преступление, даже убийцы.

Еще один отрицательный момент - эта поправка распространяется и на те дела, которые были открыты раньше. Могут быть закрыты тысячи дел, в том числе по убийствам.

«Если поправка вступит в силу, то закрытию подлежат 9 тыс. уголовных производств по факту убийства, 31 тыс. - по факту угона авто, и 550 тыс. производств - о кражах, разбоях и грабежах», - заявил экс-замглавы ГПУ Алексей Баганец.

С вступлением в силу поправок, работа многих судов будет фактически парализована. Судьи уже с ужасом ждут момента, когда у здания судов начнут собираться толпы следователей, прокуроров, представителей СБУ , ГФС и НАБУ в ожидании письменного разрешения суда на обыск, выемку документов, проверку телефонов, проведение экспертиз и т.д.

«С 15 марта все разрешения нужно будет брать в одном областном суде, а не по месту нахождения. Например, что касается Киева и Киевской области, то всем придется идти в Шевченковский суд... Хорошо, если вы расследуете экономическое преступление, можно подождать. А если это похищение человека, убийство, когда нужно действовать очень быстро, по горячим следам», - рассказал адвокат Виталий Наум.

В Нацполиции считают, что возникнут проблемы с экспертизами. Сейчас назначить проведение экспертизы может адвокат или следователь, после 15 марта такое решение можно будет получить только через суд.

По мнению спикера полиции Киевской области Николая Жуковича, вовремя проведенная экспертиза сильно влияет на ход расследования дела, а теперь нужно будет терять время и обращаться в суд за разрешением на проведение судебно-медицинской экспертизы.

«Теперь через суды придется брать разрешение на экспертизу даже для тех, кто умер своей смертью», - сказал Жукович.

К тому же, по информации нардепа Елены Сотник, после 15 марта все права на проведение экспертиз перейдут к госинститутам, которых в стране очень мало. «Все экспертизы, начиная от баллистической и заканчивая телесными повреждениями, будут проводиться только там. Они растянутся на месяцы», - сказала Сотник.

Напомним, судебную реформу с поправкой нардепа от РПЛ Андрея Лозового в парламенте приняли в октябре 2017 г.