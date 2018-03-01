Данилюк раскритиковал законопроект Южаниной о финансовой полиции

"Зачем потеряли год? Не вижу пояснений".

Министр финансов Александр Данилюк раскритиковал законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), предложенный главой парламентского комитета Ниной Южаниной.

"Часть подследственности была расширена, есть некоторые пересечения с НАБУ и ГБР. Насколько это серьезные может создать конфликты - пока не знаю, но это риск", - сказал министр журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

Данилюк добавил, что в целом законопроект Южаниной написан на основе утвержденного год назад правительственного законопроекта.

"Зачем потеряли год? Не вижу пояснений", - заявил министр.

По его словам, если правительство предлагало создать финансовую полицию в системе Кабинета министров, то в законопроекте Южаниной она создается по примеру Службы безопасности Украины.

"Добавляет ли это больше независимости?" Скорее, наоборот", - сказал глава Минфина.

Данилюк отметил, что в законопроекте Южаниной финансовая полиция наделена правом инициировать проверки бизнеса, хотя планировалось уйти от этого.

По его мнению, лучше внести в Раду правительственный законопроект с включением некоторых норм из законопроекта Южаниной.

Напомним, 15 сентября 2017 года президент Петр Порошенко заявил о срочной необходимости создать службу финансовых расследований, но неожиданно поручил разработать его налоговому комитету Верховной Рады во главе с Ниной Южаниной. При этом Кабинет министров еще в марте утвердил минфиновский законопроект о Службе финансовых расследований.

28 февраля Южанина обнародовала разработанный законопроект. В тот же день Порошенко на пресс-конференции призвал к скорейшему принятию этого документа. "Созданием этого бюро как аналитической структуры мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиям доят бизнес. Неуплатой налогов будет заниматься только это бюро", - заявил президент.

Новый аналитический орган должен заменить налоговую милицию.

21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись, и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.