Данилюк раскритиковал законопроект Южаниной о финансовой полиции

"Зачем потеряли год? Не вижу пояснений".

Данилюк раскритиковал законопроект Южаниной о финансовой полиции
Александр Данилюк
Фото: Сергей Нужненко

Министр финансов Александр Данилюк раскритиковал законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности (НБФБ), предложенный главой парламентского комитета Ниной Южаниной.

"Часть подследственности была расширена, есть некоторые пересечения с НАБУ и ГБР. Насколько это серьезные может создать конфликты - пока не знаю, но это риск", - сказал министр журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

Данилюк добавил, что в целом законопроект Южаниной написан на основе утвержденного год назад правительственного законопроекта.

"Зачем потеряли год? Не вижу пояснений", - заявил министр.

По его словам, если правительство предлагало создать финансовую полицию в системе Кабинета министров, то в законопроекте Южаниной она создается по примеру Службы безопасности Украины.

"Добавляет ли это больше независимости?" Скорее, наоборот", - сказал глава Минфина.

Данилюк отметил, что в законопроекте Южаниной финансовая полиция наделена правом инициировать проверки бизнеса, хотя планировалось уйти от этого.

По его мнению, лучше внести в Раду правительственный законопроект с включением некоторых норм из законопроекта Южаниной.

Напомним, 15 сентября 2017 года президент Петр Порошенко заявил о срочной необходимости создать службу финансовых расследований, но неожиданно поручил разработать его налоговому комитету Верховной Рады во главе с Ниной Южаниной. При этом Кабинет министров еще в марте утвердил минфиновский законопроект о Службе финансовых расследований.

28 февраля Южанина обнародовала разработанный законопроект. В тот же день Порошенко на пресс-конференции призвал к скорейшему принятию этого документа. "Созданием этого бюро как аналитической структуры мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиям доят бизнес. Неуплатой налогов будет заниматься только это бюро", - заявил президент.

Новый аналитический орган должен заменить налоговую милицию.

21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одном из них депутаты ошиблись, и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтенииРада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении
Рада обязалась принять 57 законопроектов по имплементации СА с ЕСРада обязалась принять 57 законопроектов по имплементации СА с ЕС
Данилюк: Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи УкраинеДанилюк: Еврокомиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи Украине
В Сенат США внесен законопроект о киберпомощи УкраинеВ Сенат США внесен законопроект о киберпомощи Украине
Данилюк о ликвидации налоговой милиции: «Этот кнут нужно вообще убрать из ГФС»Данилюк о ликвидации налоговой милиции: «Этот кнут нужно вообще убрать из ГФС»
Прокуратура передала в суд дело о хищении премий в главке полиции КиеваПрокуратура передала в суд дело о хищении премий в главке полиции Киева
В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017
Конгресс США принял законопроект, позволяющий возобновить работу правительстваКонгресс США принял законопроект, позволяющий возобновить работу правительства
В Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народаВ Кнессет Израиля внесен законопроект о признании Голодомора геноцидом украинского народа
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Последние новости
Подгружаем последние новости