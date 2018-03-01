Полиция Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналиста

В Словакии еще два высокопоставленных чиновника подали в отставку из-за убийства журналиста.

Полиция Словакии задержала подозреваемого в убийстве журналиста
Ян Куцяк
Фото: Aktuality.sk

Полиция Словакии задержала одного человека в связи с убийством журналиста Яна Куцяка и его девушки.

Об этом сообщает словацкое информагентство Aktuality.sk.

"Полиция располагает информацией о том, что якобы в пятницу два человека, которые уже давно подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, говорили о том, что необходимо взять оружие и ехать в село Велька Мача", - говорится в сообщении.

В этом селе был убит журналист.

Полиция провела несколько рейдов, в ходе которых были изъяты боеприпасы и оружие. Один подозреваемый был задержан.

Журналист-расследователь Ян Куцяк был убит вместе со своей девушкой Моникой Куснировой в собственном доме в поселке Велька Мача под городом Трнава. Правоохранители предполагают, что убийство произошло в период с 22 по 25 февраля. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что правительство готово заплатить €1 млн за информацию, которая поможет расследованию.

Мотивом преступления могла быть профессиональная деятельность журналиста, в частности его расследование деятельности итальянской мафии на востоке страны.

Кроме того, как сообщает U.S. News., секретарь Совета безопасности Словакии Вильям Ясан и помощник премьер-министра Мария Троскова идут в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Куцяка. В своем заявлении Троскова и Ясан сказали, что они были шокированы убийством Куцяка и его подруги. Также чиновники выразили соболезнование родственникам погибших и отвергли какие-либо связи с убийством.

Как сообщалось накануне, министр культуры Словакии подал в отставку после убийства журналиста.




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