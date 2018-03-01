Крысин не явился на суд по апелляции на приговор

В суд поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья обвиняемого.

Крысин не явился на суд по апелляции на приговор
Юрий Крысин, архивное фото
Фото: Сергей Нужненко

Юрий Крысин - руководителя группы "титушек", которые убили журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия в феврале 2014 года - в четверг не явился на суд по рассмотрению апелляции на условный приговор.

"Сегодня в 10:15 через Укрпочту в суд поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья Крысина. Поэтому в суд ни он, ни его защитник не явились", - сообщила правозащитница Ольга Решетилова в фейсбуке.

Напомним, на днях Крысина нашли в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца. Там он находится на обследовании.

Министерство здравоохранения обратилось к директору Института сердца Борису Тодурову с требованием предоставить разъяснения относительно пребывания Крысина в медучреждении.

22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к четырем годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором "титушек", которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года. Прокуратура оспорила приговор, рассмотрение апелляции назначили на 1 марта.

Журналиста Веремия убили возле Михайловской площади в Киеве в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с "майдановцами". По версии следствия, непосредственное убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев. По некоторым данным, Алиева застрелили на Донбассе.


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