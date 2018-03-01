Полиция Таиланда обвинила "секс-охотницу" из расследования Навального в нанесении ущерба репутации страны

Полиция Таиланда сейчас по всей стране жестко преследует иностранцев, которые нарушают закон на территории королевства.

Полиция Таиланда обвинила "секс-охотницу" из расследования Навального в нанесении ущерба репутации страны
Дерипаска и Настя Рыбка
Фото: стоп-кадр

Задержанные в Таиланде за нелегальные секс-тренинги россияне, среди которых модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) из расследования Алексея Навального и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли), нанесли ущерб репутации королевства.

Об этом заявил представитель полиции Паттайи Критсана Паттаначароен, передает Bangkok Post.

Издание отмечает, что полиция Таиланда сейчас по всей стране жестко преследует иностранцев, которые нарушают закон на территории королевства или просто нарушают визовый режим.

10 граждан РоSSии и Беларуси были задержаны 26 февраля в одном из отелей Паттайи, где они проводили секс-тренинг для клиентов. Всех их обвинили в незаконной трудовой деятельности. Четырех граждан РоSSии и двух граждан Беларуси на следующий день отпустили под залог, но их визы были аннулированы. Еще трех граждан РоSSии и одну гражданку Беларуси поместили под стражу, напоминает Bangkok Post.

В РоSSии с Кирилловым и Вашукевич судится бизнесмен Олег Дерипаска. Он обвинил их в распространении информации о его частной жизни без его согласия. Посты в Instagram Вашукевич и рассказ в ее книге об отдыхе на яхте Дерипаски с вице-премьером РФ Сергеем Приходько использовал роSSийский оппозиционный политик Алексей Навальный в своем расследовании. Отдых Приходько на яхте он расценил как взятку чиновнику.

28 февраля Кириллов и Вашукевич передали в посольство США просьбу о политическом убежище. Об этом говорится в письме, которое в дипмиссию передал доверенное лицо Рыбки Павел Юнко. В письме указано, что в РоSSии "разразился большой политический скандал" из-за расследования Навального и поэтому Кириллову и Вашукевич пришлось "сбежать" в Таиланд, где их задержала местная полиция. Кириллов отметил, что у них есть "очень важная для США информация".

Ранее Вашукевич выложила в Instagram видео из тюрьмы, в котором заявила, что готова рассказать американским журналистам о связях роSSийских депутатов с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.


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