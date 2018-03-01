США выдвинули Польше ультиматум из-за закона об Институте нацпамяти, - СМИ
Встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.
Из-за спора Польши с Израилем американская администрация направила Варшаве сигнал, что польской власти не следует рассчитывать на встречу ни с президентом Дональдом Трампом, ни с вице-президентом Майком Пенсом, пока кризис не будет разрешен.
Об этом пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает Onet.pl.
Связанные с польской дипломатией источники газеты отмечают, что "США выдвинули ультиматум", а встречи на высшем уровне были "заморожены" до решения польско-израильского спора.
С мая к Польше на месяц переходит председательство в Совбезе ООН. По этому случаю президент Анджей Дуда посетит Нью-Йорк и Чикаго. Планируется и визит в США премьера Матеуша Моравецкого. МИД Польши предусматривал, что это будет одно из важнейших дипломатических событий 2018-го года. Отмечается, что были приложены усилия для организации встречи с президентом Трампом или Пенсом. Однако с момента начала кризиса в польско-израильских отношениях из Белого дома поступали сдержанные сигналы.
"Американцы деликатно сказали, что с организацией встреч с высшими руководителями США возникнет проблема", - сообщил источник.
В начале февраля президент Дуда совершил многодневный визит в Южную Корею в связи с зимними Олимпийскими играми, где также находился вице-президент США Майк Пенс. С польской стороны, по данным издания, были предприняты попытки организовать встречу Дуды и Пенса, но она так и не состоялась.
Канцелярия польского президента пока не прокомментировала изданию эту информацию.
Закон об Институте национальной памяти вступил в силу сегодня, 1 марта.
Закон предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.
Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти. США осудили решение президента Польши подписать скандальный закон.
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