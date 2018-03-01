В Киевской области у районных чиновников изъяли чемодан со взяткой 1,3 млн грн

Деньги предназначались за аренду 300 га в Полесском районе.

Военная прокуратура задержала в Киевской области нескольких чиновников на взятке 1,3 млн гривен.

Задержаны председатель Полесской районной государственной администрации Киевской области и его заместитель, а также государственный кадастровый регистратор Госгеокадастра в Иванковском районе. Деньги в чемодане они получили от главы правления одной из местных общественных организаций, сообщил генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке.

В обмен чиновники должны были передать в аренду около 300 га в пределах Полесского района. Эти земельные участки (паи) принадлежат либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, либо лицам, местонахождение которых неизвестно.