?Рада отложила назначение Смолия главой НБУ

"К сожалению, голосов нет на сегодняшний день".

Верховная Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения главой Национального банка Якова Смолия.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко журналистам в кулуарах парламента.

"Президент внес представление на увольнение Гонтаревой, на назначение Смолия. Фракция БПП готова голосовать и первое, и второе. К сожалению, голосов нет на сегодняшний день. Это уже вопрос не к нам, к нашим коллегам, партнерам. Наши партнеры предлагают все кадровые вопросы принимать как-то рядом, когда пройдет спецпроверка членов ЦИКа, и вот все вместе как-то рассматривать", - сказал он.

Напомним, что Порошенко предложил Верховной Раде уволить главу Национального банка Валерию Гонтареву, которая еще прошлой весной подала в отставку, и назначить вместо нее Якова Смолия. Соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 были зарегистрированы в Раде 18 января.

Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.