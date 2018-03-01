Посол ЕС предостерег Украину от досрочных парламентских выборов
Хьюг Мингарелли призывает продолжать реформы.
Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли считает, что досрочные выборы Верховной Рады объявлять нельзя.
"Надеюсь, выборы произойдут именно тогда, когда они должны произойти", - сказал он на ежегодной конференции инвесткомпании Dragon Capital в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, политическая стабильность даст возможность провести начатые в Украине реформы.
Напомним, слухи о том, что президент Петр Порошенко рассматривает роспуск Рады и проведение досрочных парламентских выборов, начали распространяться в политологических кругах с началом года. Накануне первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко одобрительно высказалась о такой перспективе. Сам Порошенко после этого заявил, что не планирует распускать Раду, если она останется работоспособной.
Досрочные выборы Рады возможны не позже осени 2018 года - менее чем за год до очередных выборов их проводить нельзя.
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