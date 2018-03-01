Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вступил в силу

За одобрительные высказывания о Бандере в Польше теперь можно сесть на три года.

Польский закон о запрете "бандеровской идеологии" вступил в силу
Фото: dorzeczy.pl

В Польше с 1 марта вступил в силу новый закон об Институте национальной памяти.

Об этом сообщает gazetaprawna.pl.

Новый закон вводит уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за публичное распространение идей о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом, или других преступлениях против человечества и мира. К таким правонарушениям относится, в частности, использование формулировки "польские концлагеря". Кроме этого, документ запрещает пропаганду в Польше "бандеровской идеологии", а также отрицание "геноцида на Волыни".

Подписывая 6 февраля этот закон, президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении все же воспользоваться своим правом проверить новые нормы на соответствие конституции, направив документ в Конституционный суд (КС). Ранее сообщалось, что закон не будет действовать, пока КС не вынесет свое решение. Однако министерство юстиции Польши выступило с заявлением о том, что "каждый принятый польским парламентом и подписанный президентом закон становится обязательным к исполнению и вступает в силу в указанный в нем срок".

Закон привел к конфликту в отношениях Польши с Украиной, Израилем и США.


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