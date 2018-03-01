Фюрер РФ уверяет, что Северный поток 2 - не конкурент украинскому транзиту

Проект «Северный поток 2» не является конкурентом украинскому транзиту газа, если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита — роSSийская сторона готова их рассмотреть.

Об этом заявил президент РоSSии Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает «Интерфакс-Украина».

«Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы — мы можем их рассмотреть», — сказал президент РФ .

Курц отметил, что Австрия поддерживает проект, «но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран».