Фюрер РФ уверяет, что Северный поток 2 - не конкурент украинскому транзиту

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Проект «Северный поток 2» не является конкурентом украинскому транзиту газа, если украинская сторона представит экономически обоснованные условия транзита — роSSийская сторона готова их рассмотреть.

Об этом заявил президент РоSSии Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, передает «Интерфакс-Украина».

«Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные условия использования своей газотранспортной системы — мы можем их рассмотреть», — сказал президент РФ.

Курц отметил, что Австрия поддерживает проект, «но, конечно, надо еще проработать множество деталей и влияние проекта на другие государства прояснить. Австрия очень положительно относится к этому проекту, он позитивен для Германии и для многих других стран».


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