Стали известны детали работы Манафорта на Оппоблок

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Бывший политтехнолог «Партии регионов» и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства Виктора Януковича в РоSSию начал консультировать «Оппозиционный блок».

Об этом сообщает Bloomberg.

«Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после того, как Янукович был свергнут, а РоSSия аннексировала Крым, и посоветовал бывшей президентской «Партии регионов» переименоваться в универсальную партию — «Оппозиционный блок», — которая могла быть голосом россиян на востоке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.

Как подчеркивает издание, эти поездки были совершены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.

По словам источников, знакомых с ситуацией, эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, поскольку Янукович сбежал в РоSSию. Издание сообщает, что по данным одного из лидеров «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не менее месяца, консультируя лидеров партии, он получил около 1 миллиона долларов.

Кроме того, источники сообщили изданию, что Манафорту не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.

Источник: Укринформ


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