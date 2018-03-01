Стали известны детали работы Манафорта на Оппоблок
Бывший политтехнолог «Партии регионов» и экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт после бегства Виктора Януковича в РоSSию начал консультировать «Оппозиционный блок».
Об этом сообщает Bloomberg.
«Манафорт вернулся в Украину через несколько месяцев после того, как Янукович был свергнут, а РоSSия аннексировала Крым, и посоветовал бывшей президентской «Партии регионов» переименоваться в универсальную партию — «Оппозиционный блок», — которая могла быть голосом россиян на востоке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Манафорт 17 раз приезжал в Украину в 2014 и 2015 годах для работы на выборах.
Как подчеркивает издание, эти поездки были совершены значительно позже, чем было указано в предыдущих обвинительных заключениях о лоббистской деятельности американского политконсультанта.
По словам источников, знакомых с ситуацией, эти поездки принесли Манафорту меньшую прибыль, поскольку Янукович сбежал в РоSSию. Издание сообщает, что по данным одного из лидеров «Оппозиционного блока» Нестора Шуфрича, за работу на парламентских выборах в Украине в 2014 году, где Манафорт провел не менее месяца, консультируя лидеров партии, он получил около 1 миллиона долларов.
Кроме того, источники сообщили изданию, что Манафорту не заплатили за часть его работы на украинских выборах в конце 2015 года.
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