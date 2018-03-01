Москаль пояснил, почему не будет извиняться перед Супрун

Москаль

Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль снова отказался извиниться за резкое высказывание в адрес в. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и добавил, что в этой ситуации просить прощения здесь должен не он.

Об этом Москаль заявил в эфире телеканала «112 Украина«.

«Я не извинюсь. Первой должна она извиниться. Она сказала, что мы контрабандисты, что мы незаконно завезли (вакцину от кори из Венгрии, — ред.), что врачи отказываются использовать. Каждую неделю дается в Минздрав «листочек» – наличие вакцин и сколько в остатке. Если Минздрав нам ничего не давал, это было видно, что на момент ее заявления с 8 тыс. доз в остатке оставалось всего 300 доз. Ну так извините, куда делись остальные? Эта медицинская реформа, как у нас в горах говорят гуцулы, губная помада для губ, а медицинская реформа от Супрун до с…ки. Так народ говорит. Где она была? Покажите, в каком селе? Почему я должен перед ней извиняться? Умные люди с умной психикой глупостей никогда не говорят», — заявил Москаль.

Напомним, ранее на заседании облсовета Геннадий Москаль резко ответил на обвинения в.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены должным образом.


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