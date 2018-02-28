Девятая коллегия судей не смогла приступить к рассмотрению дела Штепы

Суд удовлетворил ходатайство защитников об отводе.

Девятая коллегия судей не смогла приступить к рассмотрению дела Штепы
Фото: Предоставлено Евгением Плинским

Коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Штепы председательствующему коллегии Денису Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой.

"Судебная коллегия определила: заявление защитников Тананакина, Марченко, Шадрина об отводе председательствующего судьи Чижиченко и запасной судьи Васильевой удовлетворить. Отвести председательствующего судью Чижиченко и запасную судью Васильеву от участия в рассмотрении уголовного производства", - говорится в определении суда, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно документу, материалы дела должны быть переданы в канцелярию суда для проведения повторного автоматического распределения. Определение обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Штепы Александра Тананакина, это отвод уже девятого состава суда.

Напомним, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала.

Начинали судить ее в Червонозаводском райсуде, потом передали в Коминтерновский, потом - в Ленинский. 11 января две коллегии судей Ленинского суда взяли самоотвод, и дело передали в Октябрьский суд.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса.


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