ЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям Донбасса

Средства пойдут на питание, здравоохранение и образование.

Европейская комиссия согласовала предоставление Украине 24 млн евро в качестве гуманитарной поддержки для граждан, пострадавших в результате конфликта на востоке.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую как питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.

Отмечается, что новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями.

К настоящему времени ЕС предоставил более 677 млн евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса.