ЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям Донбасса
Средства пойдут на питание, здравоохранение и образование.
Европейская комиссия согласовала предоставление Украине 24 млн евро в качестве гуманитарной поддержки для граждан, пострадавших в результате конфликта на востоке.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
"Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую как питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.
Отмечается, что новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями.
К настоящему времени ЕС предоставил более 677 млн евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса.
В целом, согласно Плану гуманитарного реагирования на 2018 год, который был подготовлен ООН при поддержке украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, потребности в международной поддержке на текущий год для решения критически важных проблем граждан, пострадавших от конфликта, составляют 137 млн долл.
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Политика
28.02.2018 16:29