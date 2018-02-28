ЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям Донбасса

Средства пойдут на питание, здравоохранение и образование.

ЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям Донбасса
Фото: energynews.com.ua

Европейская комиссия согласовала предоставление Украине 24 млн евро в качестве гуманитарной поддержки для граждан, пострадавших в результате конфликта на востоке.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Наш новый пакет помощи обеспечит необходимую помощь, такую как питание, здравоохранение и образование для детей", - заявил еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес.

Отмечается, что новое финансирование ЕС поможет удовлетворить основные потребности наиболее уязвимых групп населения на линии соприкосновения, в том числе в районах, контролируемых неправительственными организациями.

К настоящему времени ЕС предоставил более 677 млн евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса.

В целом, согласно Плану гуманитарного реагирования на 2018 год, который был подготовлен ООН при поддержке украинского министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, потребности в международной поддержке на текущий год для решения критически важных проблем граждан, пострадавших от конфликта, составляют 137 млн долл.


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