РоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 марта
Очередной режим прекращения огня окрестили "весенним".
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
"В течение "новогоднего" или "рождественского" перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие", - приводит слова Грызлова по итогам переговоров РИА Новости.
Напомним, пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду не сообщала о планах ввести новое перемирие.
Предыдущее, так называемое рождественское, перемирие было объявлено с 23 декабря.
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