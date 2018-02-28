РоSSия заявила о подготовке нового перемирия на Донбассе с 5 марта

Очередной режим прекращения огня окрестили "весенним".

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"В течение "новогоднего" или "рождественского" перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие", - приводит слова Грызлова по итогам переговоров РИА Новости.

Напомним, пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду не сообщала о планах ввести новое перемирие.

Предыдущее, так называемое рождественское, перемирие было объявлено с 23 декабря.