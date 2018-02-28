С начала суток на Донбассе зафиксированы три обстрела

Ни один военный не пострадал.

С полуночи на Донбассе зафиксированы три обстрела укреплений Вооруженных сил Украины со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

На Луганском направлении на рассвете противник активизировался на Светлодарской дуге. Под обстрелы агрессора из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции ВСУ у Луганского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по защитникам Новгородского, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении в обеденное время противник применил минометы различных калибров вблизи Павлополя на Приазовье.

Напомним, во вторник боевики совершили семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате один военнослужащий получил ранения.