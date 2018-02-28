РоSSиянин, переправлявший кокаин из Аргентины, оказался полковником спецслужб фюрера РФ, - СМИ

Предполагаемый наркобарон обещал немецкой компании организовать продажу ее продукции за рубежом.

Предполагаемый организатор канала поставок кокаина из Аргентины в Европу Андрей Ковальчук никогда не работал в немецкой компании Golden Mile.

Об этом рассказал ее глава Константин Лоскутников. Слова бизнесмена опубликовал в Facebook телеканал RTVD OstWest.

Предприниматель заявил, что с предполагаемым наркобароном его несколько лет назад познакомил сотрудник "Газпром Германия". "Представил как полковника, руководителя спецслужб, который курирует или занимается посольствами и консульствами на территориях Европы, Азии, Латинской Америки", - пояснил Лоскутников.

Ковальчук попробовал продукцию компании, в том числе сигары и коньяк, а затем "многократно появлялся в бюро с просьбой дать один образец, другой", рассказал бизнесмен. Мужчина говорил, что много ездит по миру и попробует организовать продажу, "но ни одной сделки, ни одного контракта так заключено и не было".

27 февраля экс-председатель Координационного совета роSSийских соотечественников Аргентины Леонардо Голованов сообщил РБК, что Ковальчук представлял немецкую компанию Bossner Cigars. Эта торговая марка принадлежит Golden Mile.

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2016 года в школе при роSSийском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Из сообщений следовало, что о находке аргентинским полицейским сообщил посол Виктор Коронелли. Кокаин заменили мукой, чемоданы позволили вывезти в РоSSию, где в результате совместной операции задержали подозреваемых, собиравшихся забрать этот груз. МИД РФ и ФСБ заявили, что это была совместная операция правоохранительных органов по пресечению канала наркотрафика.

МИД РФ также отрицал любую причастность роSSийских дипломатов к переброске наркотиков, хотя признал вовлеченность в схму бывшего технического сотрудника посольства в Аргентине.

РБК со ссылкой на фото полиции Аргентины и данные сайтов, отслеживающих авиаперелеты, сообщил, что, судя по бортовому номеру, чемоданы с заменившей кокаин мукой доставил в РоSSию "Ил-96" специального летного отряда "РоSSия". Этот авиапарк перевозит первых лиц государства, он находится в ведении Управления делами президента. В Управлении отвергли возможность перевозки этим самолетом и предположили, что СМИ использовали сфальсифицированные снимки лайнера и бортового номера. В полиции Аргентины подтвердили подлинность снимков.

Как сообщалось ранее сегодня, в аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 3,5 кг кокаина в чемодане.