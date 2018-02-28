"ДНР" согласилась на ремонт сети Vodafone

Предоставлены гарантии безопасности ремонтным бригадам.

Представители "ДНР" на переговорах в Минске предоставили гарантии безопасности для ремонтных бригад по восстановлению сети Vodafone-Украина.

Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания ТКГ в среду.

"Основной вопрос социально-экономической подгруппы - восстановление мобильной связи на территории ОРДО. Во время заседания достигнуто соглашение о необходимости восстановления линии мобильной связи, ОРДО заверила в предоставлении гарантий безопасности для ремонтных бригад. Украинская сторона предоставила такие гарантии еще 12 февраля 2018, информация об этом была передана СММ ОБСЕ . В сегодняшнем заседании подгруппы принял участие представитель компании мобильной связи Vodafone-Украина, он подчеркнул: компания готова отремонтировать соответствующее оборудование, которое находится на не подконтрольной Украине части Донбасса. После проведения необходимых ремонтных работ на поврежденных объектах компании, в случае необходимости, украинская сторона готова рассмотреть вопрос по улучшению качества работы сетей на территории ОРДЛО", - написала она в фейсбуке.

Кроме того, украинская сторона в очередной раз поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", который был незаконно захвачен в "ДНР". Речь идет о более 30 тыс. вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.

Напомним, сигнал Vodafone на неподконтрольной территории Донбасса исчез в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

17 января после получения гарантий безопасности были начаты ремонтные работы. 19 января Vodafone восстановил связь на оккупированной части Луганской области. В компании отметили, что в Донецке сеть "не поднимается" по неизвестной причине.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях.