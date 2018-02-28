Порошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборах
Президент считает это первоочередной задачей.
Президент Петр Порошенко намерен попросить Верховную Раду резко повысить ответственность за скупку голосов и фальсификации на выборах.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Я уверен в том, что мы должны резко повысить ответственность за скупку голосов, и буду просить парламент это сделать - повысить прозрачность избирательного процесса, повысить ответственность за фальсификацию выборов на участках. Подчеркиваю, что считаю это первоочередной задачей", - сказал президент.
Напомним, в ноябре прошлого года Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс.
Документ объединяет в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.
В избирательном кодексе предусмотрены открытые списки на парламентских и местных выборах, снижение проходного барьера до 4%, урегулирован вопрос избрания депутатов от АР Крым, гендерные квоты на уровне 40 процентов, выборы мэров городов в два тура, урегулированы вопросы предвыборной агитации.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.02.2018 15:25
28.02.2018 15:28