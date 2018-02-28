Порошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборах

Президент считает это первоочередной задачей.

Президент Петр Порошенко намерен попросить Верховную Раду резко повысить ответственность за скупку голосов и фальсификации на выборах.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Я уверен в том, что мы должны резко повысить ответственность за скупку голосов, и буду просить парламент это сделать - повысить прозрачность избирательного процесса, повысить ответственность за фальсификацию выборов на участках. Подчеркиваю, что считаю это первоочередной задачей", - сказал президент.

Напомним, в ноябре прошлого года Рада приняла в первом чтении Избирательный кодекс.

Документ объединяет в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

В избирательном кодексе предусмотрены открытые списки на парламентских и местных выборах, снижение проходного барьера до 4%, урегулирован вопрос избрания депутатов от АР Крым, гендерные квоты на уровне 40 процентов, выборы мэров городов в два тура, урегулированы вопросы предвыборной агитации.