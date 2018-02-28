В Норвегии запретят полуавтоматическое оружие
Запрет допускает несколько исключений.
Правительство Норвегии планирует запретить применение полуавтоматического огнестрельного оружия с 2021 года.
Об этом сообщает The Local.
Предложение о запрете такого вида оружия норвежское правительство представило в 2017 году.
"Сегодня стало понятно, что парламентское большинство поддерживает предложение правительства. Поэтому в Норвегии будет запрещено использование полуавтоматического оружия", - заявил член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих.
Решение о запрете, которое вступит в силу в 2021 году, принято на фоне восстановления дебатов по полуавтоматическому оружию в США после стрельбы в школе Флориды, в результате которой погибли 17 человек.
Напомним, что 22 июля 2011 года вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетом Андерс Брейвик убил в Норвегии 69 человек, большинство из которых были подростками. В 2012 году комиссия, проводившая оценку этой атаки, призвала запретить использование полуавтоматического оружия. "Это решение очень хорошое, даже если оно принято с опозданием", - сказала руководитель группы поддержки жертв Лизбет Кристин Ройнленд.
Законопроект о запрете оружия допускает несколько исключений, в частности для спортивной стрельбы. Задержка с созданием законопроекта связана с тем, что в Норвегии полуавтоматическое оружие используют много охотников.
Как сообщалось ранее в феврале, Брейвик впервые заявил, что раскаялся за совершенные убийства. Однако судебные психиатры считают, что осужденный хочет добиться снисхождения и сократить себе срок заключения.
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