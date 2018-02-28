В Норвегии запретят полуавтоматическое оружие

Запрет допускает несколько исключений.

В Норвегии запретят полуавтоматическое оружие
Фото: one2.ru

Правительство Норвегии планирует запретить применение полуавтоматического огнестрельного оружия с 2021 года.

Об этом сообщает The Local.

Предложение о запрете такого вида оружия норвежское правительство представило в 2017 году.

"Сегодня стало понятно, что парламентское большинство поддерживает предложение правительства. Поэтому в Норвегии будет запрещено использование полуавтоматического оружия", - заявил член постоянного комитета парламента по вопросам судебных дел Петер Фролих.

Решение о запрете, которое вступит в силу в 2021 году, принято на фоне восстановления дебатов по полуавтоматическому оружию в США после стрельбы в школе Флориды, в результате которой погибли 17 человек.

Напомним, что 22 июля 2011 года вооруженный полуавтоматической винтовкой и пистолетом Андерс Брейвик убил в Норвегии 69 человек, большинство из которых были подростками. В 2012 году комиссия, проводившая оценку этой атаки, призвала запретить использование полуавтоматического оружия. "Это решение очень хорошое, даже если оно принято с опозданием", - сказала руководитель группы поддержки жертв Лизбет Кристин Ройнленд.

Законопроект о запрете оружия допускает несколько исключений, в частности для спортивной стрельбы. Задержка с созданием законопроекта связана с тем, что в Норвегии полуавтоматическое оружие используют много охотников.

Как сообщалось ранее в феврале, Брейвик впервые заявил, что раскаялся за совершенные убийства. Однако судебные психиатры считают, что осужденный хочет добиться снисхождения и сократить себе срок заключения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко о "Национальных дружинах": монополия на власть и оружие должна принадлежать государствуПорошенко о "Национальных дружинах": монополия на власть и оружие должна принадлежать государству
Украина сможет покупать у США недостающее оружиеУкраина сможет покупать у США недостающее оружие
У водителя президентского пресс-пула Трампа нашли оружиеУ водителя президентского пресс-пула Трампа нашли оружие
Аваков отменил приказ о награждении оружием подозреваемого в ранении полицейскогоАваков отменил приказ о награждении оружием подозреваемого в ранении полицейского
В ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на ДонбассВ ГУР рассказали, как оккупанты переправляют оружие из Крыма на Донбасс
Ирина Луценко: Закон о реинтеграции дал возможность закупать летальное оружиеИрина Луценко: Закон о реинтеграции дал возможность закупать летальное оружие
Чудо-оружие против Javelin: Боевики в ОРДЛО разработали "суперзащиту" для танковЧудо-оружие против Javelin: Боевики в ОРДЛО разработали "суперзащиту" для танков
В Германии назвали самое опасное роSSийское оружиеВ Германии назвали самое опасное роSSийское оружие
В Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиковВ Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата роSSийских бомбардировщиков
Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц
Последние новости
Подгружаем последние новости