Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать

"Политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам".

Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко заявил, что специально созданная украинско-польская историческая комиссия должна урегулировать все спорные вопросы между Украиной и Польшей.

"Наши отношения развиваются очень динамично… Прошло первое заседание комиссии на уровне вице-премьеров по разработке "дорожной карты" выхода из этих обстоятельств, которые возникли после ряда шагов, принятия Польшей соответствующего закона", - сказал Порошенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос, как он оценивает отношения между Украиной и Польшей в настоящий момент и каким видит будущий диалог между двумя странами.

"Поверьте мне, мы не нуждаемся в том, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чествовать, а каких нет – мы сами разберемся. Также как и мы не советуем, кого Польша должна чествовать, а кого нет. Это неправильно", - сказал глава государства.

Президент также выразил уверенность, что практика запрета въезда отдельным лицам, замораживания исследований является ложной.

"Комиссия должна решить все эти вопросы. Я уверен в том, что политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам. И когда мы начнем реализовывать именно эту концепцию, у нас все будет хорошо с Польшей", - резюмировал Порошенко.

Напомним, власти Польши заявляли, что Украина не вступит в Евросоюз, если будет героизировать Степана Бандеру. Такое же заявление ранее делал лидер правящей в стране партии Ярослав Качиньский.


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