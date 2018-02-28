Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+
Президент предложил создать в Украине Энергетическую биржу.
Президент Петр Порошенко заявил, что ему не нравится формула Роттердам+, в соответствии с которой определяется цена на уголь, и предложил создать в Украине Энергетическую биржу.
"Что такое Роттердам+? Я не собираюсь выступать в его защиту. Это просто показатели биржи. Каким я вижу формирование цен на любые энергетические ресурсы?.. В соглашении с МВФ записан импортный паритет. Импортный паритет - это ориентация на биржу. Не нравится Роттердам+? Предложите Варшаву+, Бремен+. Мне ни то, ни то, ни то не нравится. Я считаю, что в Украине должна быть создана Энергетическая биржа", - сказал на пресс-конференции.
По словам Порошенко, цена на энергетические ресурсы должна определяться рынком.
При этом он заявил, что этот вопрос - не дело президента.
Напомним, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".
То есть по формуле Роттердам+ уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.
В большом выигрыше от применения такой формулы оказался Ринат Ахметов.
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