Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+

Президент предложил создать в Украине Энергетическую биржу.

Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко заявил, что ему не нравится формула Роттердам+, в соответствии с которой определяется цена на уголь, и предложил создать в Украине Энергетическую биржу.

"Что такое Роттердам+? Я не собираюсь выступать в его защиту. Это просто показатели биржи. Каким я вижу формирование цен на любые энергетические ресурсы?.. В соглашении с МВФ записан импортный паритет. Импортный паритет - это ориентация на биржу. Не нравится Роттердам+? Предложите Варшаву+, Бремен+. Мне ни то, ни то, ни то не нравится. Я считаю, что в Украине должна быть создана Энергетическая биржа", - сказал на пресс-конференции.

По словам Порошенко, цена на энергетические ресурсы должна определяться рынком.

При этом он заявил, что этот вопрос - не дело президента.

Напомним, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

То есть по формуле Роттердам+ уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

В большом выигрыше от применения такой формулы оказался Ринат Ахметов.


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