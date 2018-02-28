Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ

"Думаю, что не сорвется".

Президент Петр Порошенко заявил, что до конца года РоSSия освободит двух украинцев, заключенных в этой стране.

"Могу сказать, что до конца текущего года еще двух наших заложников мы вернем домой. Это договорено уже, и место, и дата. Думаю, что не сорвется. Но могу сказать, что это находится среди моих главных приоритетов и я этим занимаюсь лично. Могу сказать, что и в РоSSии решения принимаются на наивысшем уровне по каждому. Это правда", - сказал он на пресс-конференции.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая участвует в процессе обмена заложниками, уточнила, что освобождение может состояться в ближайшие дни.