Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ

"Думаю, что не сорвется".

Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко заявил, что до конца года РоSSия освободит двух украинцев, заключенных в этой стране.

"Могу сказать, что до конца текущего года еще двух наших заложников мы вернем домой. Это договорено уже, и место, и дата. Думаю, что не сорвется. Но могу сказать, что это находится среди моих главных приоритетов и я этим занимаюсь лично. Могу сказать, что и в РоSSии решения принимаются на наивысшем уровне по каждому. Это правда", - сказал он на пресс-конференции.

Первый вице-спикер Ирина Геращенко, которая участвует в процессе обмена заложниками, уточнила, что освобождение может состояться в ближайшие дни.

"Президент только что на пресс-конференции проанонсировал, что до конца недели возможно, в пятницу) будут освобождены двое украинцев, которых незаконно удерживают в РФ. Действительно, давно ведется работа и есть договоренность, что к концу недели получим хорошие новости. Все остальные детали пока пусть остаются за кадром. Позволю себе добавить (потому что были спекуляции в СМИ относительно Сущенко и Сенцова), что речь идет о других украинцах. А за Романа, Олега, других пленников Кремля мы продолжаем бороться", - написала она в фейсбуке.


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