В Киеве выйдут на Марш работники секс-индустрии: стали известны их требования

проституция

В Киеве 1 марта II мирный марш проведут сотрудники секс-индустрии. Основным требованием митингующих станет призыв декриминализировать их деятельность в Украине.

Координаторами мероприятия «Стальные яйца» украинской политики», выступили МБФ Альянс общественного здоровья Alliance for Public Health и БО Всеукраинская Лига "Легалайф", сообщает Час Пик.

Устроители акции утверждают, что на сегодняшний день в стране числится около 80 тыс. сотрудников, оказывающих секс-услуги.

Намеченный путь, по которому двинется колонна активистов – «Кабмин - ВР - АП».

Сбор всех желающих поучаствовать в акции объявлен на Грушевского 12/2 в 11.00.

Марш пройдет в преддверии Международного дня защиты прав секс-работников, он отмечается 3 марта. Участники будут требовать аннулирования ст. 181-1 КУоАП. На Марш приглашают не только отдельных людей, но и представителей правозащитных и общественных организаций.

I марш провели в Киеве в марте 2017 г. Активисты планировали передать в ВР и Кабмин, требования касательно «удостоверений секс-работников» и отмены наказаний за проституцию. Однако, активистам так и не удалось попасть в здание.

Пока нет информации о том, какое количество участников ожидается завтра на мероприятии.


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