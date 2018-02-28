Порошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложников

"Я буду работать с любым, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника".

Президент Петр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук является представителем Украины в гуманитарной группе на переговорах в Минске, поскольку его работа по освобождению заложников эффективна.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему такой человек, как кум президента РоSSии Виктор Медведчук, представляет Украину на переговорах

"Во время переговоров в Минске, при разработке и подписании Минских соглашений... господина Медведчука не было. Есть так называемая гуманитарная группа, которая занимается исключительно освобождением заложников... Действительно, экс-глава СБУ назначил в эту группу представителем Медведчука. Я об этом знал. Я буду работать с любым, кто сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой", - отметил Порошенко.

По его словам, были попытки установить разные каналы коммуникации по этому вопросу.

"Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Потому что решения об освобождении принимает непосредственно Путин", - сказал президент.

Он предложил спросить у родственников заложников, должен ли Медведчук представлять Украину в Минске.