Порошенко назвал реадмиссию Саакашвили в Польшу юридически безупречной

"Вопрос реадмисиии в Польшу был проведен юридически безупречно".

Президент Петр Порошенко считает, что реадмиссия Михаила Саакашвили в Польшу была юридически безупречной.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду.

"Вопрос реадмисиии в Польшу после нарушения закона во время пересечения границы, подтвержденного судом, был проведен юридически безупречно с точки зрения украинского законодательства, с точки зрения международных обязательств и с точки зрения права", - заявил он.

Президент также ответил на вопрос, не жалеет ли он, что предоставил Саакашвили гражданство, а потом его прекратил.

"Я был так же, как и большинство, очарован перспективами, которые господин Саакашвили, мог принести Украине. И я пытался создать ему для этого все возможности", - заявил он журналистам.

Порошенко сказал, что для работы Саакашвили в Украине были созданы тепличные условия, которых не было ни у кого другого. "Он был губернатором Одесской области, которому были поставлены четкие задачи по борьбе с коррупцией и реформированию системы власти. Ему была предоставлена возможность назначить руководителя Одесской областной полиции Лорткипанидзе, была назначена Хатия Деканоидзе руководителем Национальной полиции, Давид Сакварелидзе был назначен заместителем генерального прокурора, который отвечал за борьбу с коррупцией и был назначен прокурором Одесской области, были назначены руководители всех районных администраций, все", - сказал Порошенко.

Но Саакашвили не показал ничего, добавил президент.

"И когда я получил представление компетентных органов о нарушениях, которые были во время предоставления гражданства, у меня не было никаких других моделей действий, кроме как прекратить гражданство в полном соответствии с Конституции", - сказал он.

Порошенко добавил, что Саакашвили сам уничтожил веру в свои возможности.