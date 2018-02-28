В Иерусалиме Храм Гроба Господня вновь открыли для посетителей

Правительство Израиля отправило ряд спорных законопроектов на дополнительную проверку.

В Иерусалиме Храм Гроба Господня вновь открыли для посетителей
Храм Гроба Господня
Фото: Inpress.ua

Храм Гроба Господня сегодня возобновил работу после трехдневного закрытия в знак протеста против налоговых требований со стороны мэрии Иерусалима, а также запланированной правительством Израиля реформы о праве пользования землей.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, в заявлении о возобновлении работы храма выражается благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху за готовность к диалогу.

Правительство еврейского государства "заморозило" налоговые требования на время переговоров, а также отправило на дополнительную проверку законопроект о праве на землю, который, помимо прочего, позволяет государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки.

В ранее обнародованном письме церковных иерархов законопроект назван "дискриминационным и расистским". Церковь также протестует против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво.

Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов.

Мэр Иерусалима Нир Баркат полагает, что руководство храма должно выплатить дополнительно около €152 млн налоговых отчислений.

Как известно, Храм Гроба Господня закрылся 25 февраля. Он управляется совместно представителями греческой православной, католической и армянской апостольской церквей.


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