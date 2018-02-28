В Иерусалиме Храм Гроба Господня вновь открыли для посетителей
Правительство Израиля отправило ряд спорных законопроектов на дополнительную проверку.
Храм Гроба Господня сегодня возобновил работу после трехдневного закрытия в знак протеста против налоговых требований со стороны мэрии Иерусалима, а также запланированной правительством Израиля реформы о праве пользования землей.
Об этом сообщает DW.
Как отмечается, в заявлении о возобновлении работы храма выражается благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху за готовность к диалогу.
Правительство еврейского государства "заморозило" налоговые требования на время переговоров, а также отправило на дополнительную проверку законопроект о праве на землю, который, помимо прочего, позволяет государству конфисковать принадлежащие церкви земельные участки.
В ранее обнародованном письме церковных иерархов законопроект назван "дискриминационным и расистским". Церковь также протестует против введения муниципальных пошлин, которые, по ее мнению, нарушают статус-кво.
Городская администрация Иерусалима в свое оправдание заявляет, что пошлины введены не в отношении храмов, а в отношении таких находящихся в церковной собственности объектов, как гостиницы и залы для приемов.
Мэр Иерусалима Нир Баркат полагает, что руководство храма должно выплатить дополнительно около €152 млн налоговых отчислений.
Как известно, Храм Гроба Господня закрылся 25 февраля. Он управляется совместно представителями греческой православной, католической и армянской апостольской церквей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
28.02.2018 15:14