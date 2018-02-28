Порошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с Крымом

Президент ответил отказом на предложение роSSийского президента.

Президент Петр Порошенко ответил отказом на предложение роSSийского президента Владимира Путина о передаче украинских вооружений и военной техники из оккупированного Крыма.

"Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества", - сказал он на пресс-конференции.

Напомним, 11 января Путин заявил о готовности передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова. При этом он подчеркнул, что украинская техника "находится в плачевном состоянии".

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре".