Порошенко: Украина примет корабли из Крыма только вместе с Крымом
Президент ответил отказом на предложение роSSийского президента.
Президент Петр Порошенко ответил отказом на предложение роSSийского президента Владимира Путина о передаче украинских вооружений и военной техники из оккупированного Крыма.
"Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества", - сказал он на пресс-конференции.
Напомним, 11 января Путин заявил о готовности передать украинской стороне ее боевую технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова. При этом он подчеркнул, что украинская техника "находится в плачевном состоянии".
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко отметил, что к заявлению Путина о технике стоит относиться с осторожностью, чтобы не стать "разменной картой в кремлевской игре".
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