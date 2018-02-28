Порошенко назвал себя единственным президентом, который становится все беднее
"Я единственный президент, который имеет эту динамику".
Президент Петр Порошенко заявил, что его достаток все снижается за время президентства.
"Когда я избирался президентом, мое состояние было намного большим, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему у президента все хорошо, а у людей все плохо.
Порошенко процитировал слова посла ЕС в Украине о том, что те, кто не видит реформ в Украине, необъективны.
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Политика
28.02.2018 15:14