Порошенко назвал себя единственным президентом, который становится все беднее

"Я единственный президент, который имеет эту динамику".

Президент Петр Порошенко заявил, что его достаток все снижается за время президентства.

"Когда я избирался президентом, мое состояние было намного большим, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему у президента все хорошо, а у людей все плохо.