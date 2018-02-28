Порошенко: "Я не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании"

"После выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве".

Президент Петр Порошенко на своей пресс-конференции отказался подтвердить решение баллотироваться на второй срок.

На вопрос корреспондента LB.ua президент сказал: "Я точно, 100%, буду принимать участие в выборах. Как избиратель. Точно будут голосовать. Буду голосовать в Украине, в Киеве . Могу назвать адрес избирательного участка - это Дом офицеров. Я подчеркиваю, что после выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве".

На вопрос, есть ли у него "вариант Б" на случай поражения на выборах президента, Порошенко ответил, что "не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании", и улыбнулся.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.

В начале этого года Порошенко сказал, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок в зависимости от того, насколько следующие полгода будут успешными. Однако, по неофициальным данным, такое решение уже принято, и команда Порошенко уже активно готовится к выборам. Подробнее об этом читайте в статье "Свадьба в Малиновке".

Согласно последним социологическим опросам, Порошенко не является самым рейтинговым кандидатом и во втором туре может проиграть Юлии Тимошенко.