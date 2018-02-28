Порошенко о "Национальных дружинах": монополия на власть и оружие должна принадлежать государству

"Когда вы смотрели "Национальные дружины" на Крещатике, ощущали себя в большей безопасности?"

Президент Петр Порошенко заявил, что монополия на власть и оружие должна принадлежать государству. Таким образом он прокомментировал появление на улицах Украины парамилитарных организаций, таких как "Национальные дружины".

На пресс-конференции в среду он рассказал, что начал день с посещения госпиталя МВД , где проходят лечение правоохранители, пострадавшие в результате вчерашней драки под Верховной Радой.

"И я хочу спросить каждого с вас, когда вы смотрели "Национальные дружины" на Крещатике, каждый из вас ощущал себя в большей безопасности? Монополия на власть, монополия на оружие принадлежит государству. Вчера под Верховной Радой власть, полиция, Нацгвардия действовала адекватно. А провокаторы - нет. Поэтому они должны нести ответственность", - сказал Порошенко.

Напомним, 28 января в Киеве на территории Косого капонира Киевской крепости силовое ответвление партии "Национальный корпус" провело "присягу" представителей своей организации "Национальные дружины". Затем "дружинники" прошли маршем улицами Киева до Майдана Независимости.

Это событие вызвало большой резонанс и даже привело к немассовым протестам.