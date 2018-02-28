Порошенко: размещение миротворцев - единственный путь для возврата Донбасса

"В миротворческой операции не могут принимать страна-агрессор или страны-соседы".

Порошенко: размещение миротворцев - единственный путь для возврата Донбасса
Фото: Макс Левин

Президент Петр Порошенко считает размещение миротворческой миссии единственным вариантом для возврата Донбасса под суверенитет Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Миротворческая миссия - единственный вариант, которым можно остановить убийство украинцев, как гражданских, так и военных, которым можно возобновить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, не законсервирует ли ситуацию в регионе размещение миротворцев.

Он перечислил преимущества для Украины от введения миротворцев. По его словам, при продолжающихся боевых действиях урегулирование ситуации невозможно.

"Присутствие миротворцев это не просто разведение сторон - это для нас неприемлемо. А миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, - РоSSия будет вынуждена вывести свои оккупационные войска, потому что мир будет видеть и никак не можно будет это пояснить. Второе - миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования. Третье - миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-роSSийской границы... Четвертое - Украина сможет возобновить свои гуманитарные миссии. Пятое - участия в миротворческой операции не могут принимать страна-агрессор или страны-соседы", - отметил Порошенко.

По его словам, много стран предоставили предварительное согласие для участия в такой миссии. Порошенко добавил, что размещение миротворческой миссии будет обсуждаться в рамках "нормандского формата".

Напомним, что формат миротворческой миссии на Донбассе является спорным вопросом для Украины и РоSSии, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. РоSSия предлагает только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

Переговоры по формату миссии ведутся по линии Владислав Сурков - Курт Волкер.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском судеПорошенко поздравил украинцев с победой в Стокгольмском суде
Безвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - ПорошенкоБезвизовым режимом воспользовались 0,5 млн украинцев, - Порошенко
ЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям ДонбассаЕС выделил €24 млн на гуманитарную помощь жителям Донбасса
Порошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборахПорошенко предложил ужесточить ответственность за скупку голосов на выборах
Порошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествоватьПорошенко о Польше: Украина сама разберется, каких героев должна чествовать
Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+Порошенко прокомментировал формулу Роттердам+
Порошенко заявил, что олигархи не имеют на него влиянияПорошенко заявил, что олигархи не имеют на него влияния
Порошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФПорошенко анонсировал освобождение двух украинцев из РФ
Порошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложниковПорошенко назвал эффективной работу Медведчука по освобождению заложников
Порошенко назвал реадмиссию Саакашвили в Польшу юридически безупречнойПорошенко назвал реадмиссию Саакашвили в Польшу юридически безупречной
Последние новости
Подгружаем последние новости