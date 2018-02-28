Порошенко: размещение миротворцев - единственный путь для возврата Донбасса

"В миротворческой операции не могут принимать страна-агрессор или страны-соседы".

Президент Петр Порошенко считает размещение миротворческой миссии единственным вариантом для возврата Донбасса под суверенитет Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции.

"Миротворческая миссия - единственный вариант, которым можно остановить убийство украинцев, как гражданских, так и военных, которым можно возобновить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос, не законсервирует ли ситуацию в регионе размещение миротворцев.

Он перечислил преимущества для Украины от введения миротворцев. По его словам, при продолжающихся боевых действиях урегулирование ситуации невозможно.

"Присутствие миротворцев это не просто разведение сторон - это для нас неприемлемо. А миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, - РоSSия будет вынуждена вывести свои оккупационные войска, потому что мир будет видеть и никак не можно будет это пояснить. Второе - миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования. Третье - миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-роSSийской границы... Четвертое - Украина сможет возобновить свои гуманитарные миссии. Пятое - участия в миротворческой операции не могут принимать страна-агрессор или страны-соседы", - отметил Порошенко.

По его словам, много стран предоставили предварительное согласие для участия в такой миссии. Порошенко добавил, что размещение миротворческой миссии будет обсуждаться в рамках "нормандского формата".

Напомним, что формат миротворческой миссии на Донбассе является спорным вопросом для Украины и РоSSии, которая поддерживает боевиков. Украина рассчитывает на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию Донбасса включительно с государственной границей. РоSSия предлагает только "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

Переговоры по формату миссии ведутся по линии Владислав Сурков - Курт Волкер.