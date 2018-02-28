Столтенберг назвал условия вступления Грузии в НАТО
На июльском саммите НАТО будет рассмотрен вопрос о политике "открытых дверей" Альянса.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом Альянса, когда полностью выполнит необходимые критерии.
Об этом он сказал в интервью грузинскому агентству "Акцент", передает "Кавказ Online".
"Мы ожидаем, что Грузия продолжит фокусирование на демократических реформах, консолидации демократических институтов, укрепление верховенства закона и развитие своей обороноспособности в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Столтенберг.
По его словам, сейчас в Грузии работает много экспертов НАТО, которые дают советы по развитию реформ в оборонной сфере. Также он добавил, что Альянс продолжит помогать Грузии, чтобы она еще больше приблизилась к НАТО. При этом Столтенберг отметил, что для вступления в Альянс Грузия должна получить программу действий по членству в НАТО (MAP).
Говоря о предстоящем июльском саммите НАТО в Брюсселе и возможном обсуждении на нем вопроса о Грузии, Столтенберг сказал, что на саммите будет рассмотрен вопрос о политике "открытых дверей" Альянса. "В этом аспекте мы рассмотрим и прогресс, достигнутый Грузией", - сказал он.
Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко предлагает закрепить в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО.
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