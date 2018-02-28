Нацсовет реформ в пятницу рассмотрит проект закона "Об иностранной валюте"

Новый рамочный закон заменит валютный декрет от 1993 года.

2 марта состоится очередное заседание Национального совета реформ, на котором будет рассматриваться проект закона "Об иностранной валюте".

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Петр Порошенко.

"Хочу проинформировать, что в пятницу на Нацсовете реформ мы рассмотрит новый проект закона о валюте. Он заменит декреты начала 90-х. Это будет революционный закон, который либерализует валютное регулирование согласно Соглашению об ассоциации, приведет его в полное соответствие с нормами Евросоюза . Это изменение философии, принцип - разрешено все, что прямом не запрещено законом", - сказал Порошенко.

Новый рамочный закон должен заменить валютный декрет от 1993 года.

В конце 2016 года НБУ сообщал, что либерализация системы валютного регулирования на пути к целевой модели будет происходить постепенно – в несколько этапов. Сначала будут сняты ограничения на экспортно-импортные операции и прямые иностранные инвестиции, затем - на портфельные инвестиции и потоки долгового капитала, а в конце - на финансовые операции физических лиц за границу.