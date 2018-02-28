Порошенко предлагает закрепить в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО

"Обе идеи являются консолидирующими в обществе".

Порошенко предлагает закрепить в Конституции курс на членство в ЕС и НАТО
Фото: Соня Кошкина

Президент Петр Порошенко выступает за закрепление евроатлантических стремления государства в Конституции.

Об этом он сказал во вступительном слове на своей пресс-конференции.

"Сейчас мы обсуждаем в моей команде предложение "заякорить" в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Как показывают социальные исследования, обе идеи являются консолидирующими в обществе. Стремление к членству в Евросоюзе и НАТО можно было бы зафиксировать в преамбуле к Конституции, для чего достаточно поддержки двух третей от состава Верховной Рады", - заявил Порошенко.

По его мнению, изменения в Конституцию могли бы стать страховкой от любых неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперед.

Ранее о рассмотрении такою идеи сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

Напомним, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон, согласно которому вступление Украины в НАТО определяется как одна из основ внешней политики. Его поддержали 276 народных депутатов, тогда как для изменения Конституции необходимо минимум 300 голосов.

Курс на членство в НАТО прописан в законах "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины".

Военная доктрина Украины также предусматривает развитие Вооруженных Сил Украины по западным стандартам и достижение совместимости с вооруженными силами государств - членов НАТО.


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