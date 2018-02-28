Порошенко ожидает принятия закона об антикоррупционном суде в ближайшие несколько недель

"Украина должна сдать этот экзамен".

Президент Петр Порошенко ожидает принятия Верховной Радой законопроекта об антикоррупционному суде в ближайшие несколько недель.

Об этом он сказал во вступительном слове на своей пресс-конференции.

"Я очень доволен, что наконец вчера парламент включил в повестку дня мой закон об антикоррупционном суде. Сегодня, как мне сообщили, комитет рассмотрел мой законопроект и рекомендовал его для принятия в первом чтении. Буду очень счастлив, если на ближайших заседаниях в первом чтении этот законопроект будет принят. Это бы открыло путь к максимально широкому обсуждению этого документа и окончательного его принятия на этой сессии уже за несколько недель. Единственное, что дискуссия не должна выходить за рамки Конституции, украинского законодательства и учета рекомендаций Венецианской комиссии, где именно так и указано. Уверен в том, что сейчас это уже стало лакмусовой бумажкой, и Украина должна сдать этот экзамен. Все сейчас с нетерпением ожидаем решения Верховной Рады", - отметил Порошенко.

"Собирать голоса за (президентские) законопроекты, в том числе и об Антикоррупционном суде, а ведь кому-то очень не хочется, чтобы он был принят, - непросто. Со своей стороны я сделал все от себя зависящее", - сказал президент.

Напомним, создание Антикоррупционного суда - критический вопрос для сотрудничества международных финансовых организаций с Украиной. При этом власти Украины длительное время блокировали создание этой институции.

Осенью 2017 года риторика власти сменилась, и в декабре Верховная Рада разблокировала внесение президентского законопроекта о создании Антикоррупционного суда. Вскоре документ был внесен в парламент, но был раскритикован МФО.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Верховная Рада примет закон о Высшем антикоррупционном суде до середины апреля, а сам суд начнет работать до 2019 года.