Рада обязалась принять 57 законопроектов по имплементации СА с ЕС

Сделать это депутаты должны за два года.

Кабинет Министров совместно с Верховной Радой разработали и одобрили Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018-2019 годы.

Документ, призванный активизировать евроинтеграционные процессы в Украине, представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий. Участие в мероприятии принял глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, представители парламентских фракций, члены правительства, сообщается на сайте Кабмина.

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет.

Напомним, Украина в 2017 году сделала лишь 41% от запланированного по имплементации СА с Евросоюзом .

В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко говорил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имплементировано только на 15%.