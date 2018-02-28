Рада обязалась принять 57 законопроектов по имплементации СА с ЕС

Сделать это депутаты должны за два года.

Рада обязалась принять 57 законопроектов по имплементации СА с ЕС
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров совместно с Верховной Радой разработали и одобрили Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на 2018-2019 годы.

Документ, призванный активизировать евроинтеграционные процессы в Украине, представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий. Участие в мероприятии принял глава представительства Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли, представители парламентских фракций, члены правительства, сообщается на сайте Кабмина.

Дорожная карта представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет.

Напомним, Украина в 2017 году сделала лишь 41% от запланированного по имплементации СА с Евросоюзом.

В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко говорил, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС имплементировано только на 15%.

Украина в рамках имплементации СА должна, в частности, уменьшить тарифные и технические барьеры в торговле товарами, открыть доступ к рынкам услуг и государственных закупок, приблизить законодательство к праву ЕС.


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